Гвардиола оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге в преддверии финала Кубка Англии.

«Он представляет нашу профессию наилучшим образом.Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть исключительный менеджер на ближайшие несколько лет», - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, что встреча между командами состоится 3 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.