Роша рассчитывает, что ЦСКА займет второе место в РПЛ и выиграет Кубок России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о результатах московской команды в нынешнем сезоне после своего перехода в клуб.

«У вас чемпионат довольно трудный. Команда хотела бороться за победу во всех турнирах, в которых участвовала. К сожалению, «Зенит» не удалось догнать, поэтому постараемся занять второе место и забрать Кубок. Необходимо обыграть «Ростов» и порадовать наших фанатов. А после этого все мысли будут только о Кубке России», – приводит слова 28-летнего бразильца пресс-служба армейцев.

Добавим, что перед заключительным туром чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков после 29 проведенных игр. В субботу, 3 июня красно-синие сыграют домашний матч против «Ростова».

В Суперфинале Кубка России подопечные Владимира Федотова встретятся с «Краснодаром». Встреча запланирована на стадионе «Лужники» в Москве, 11 июня.