Бывший тренер «Динамо» назвал Слуцкого сбитым летчиком

Экс-наставник «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал информацию о том, что бело-голубых может возглавить Леонид Слуцкий.

«После ЦСКА Слуцкий проваливался, в том числе в «Рубине». Знаете, его можно назвать сбитым летчиком, хотя лично про него ничего плохого сказать не могу. Хочу, чтобы в команду пришел нормальный тренер», - приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в мае динамовцы расстались со Славишей Йокановичем, при котором команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице и вылетела из Кубка России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Николич отказался от предложения бело-голубых.