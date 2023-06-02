Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» сделает все для победы над «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий в преддверии финального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Сейчас мы думаем о том, чтобы выиграть еще один трофей. Мы хотим выиграть этот трофей для себя, для клуба, для болельщиков. Вот и все», - приводит слова португальского хавбека Sky Sports.

Напомним, что встреча между командами состоится 3 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.