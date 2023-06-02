Гуренко считает, что руководству «Спартака» не стоит увольнять Абаскаля

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что руководству столичного «Спартака» не стоит увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Я бы поставил молодому коллеге три с плюсом. Все же нельзя сказать, что красно-белые полностью провалились. Случались в их исполнении и яркие матчи», - приводит слова бывшего футболиста RT.

Стоит добавить, что перед заключительном туров в чемпионате России «Спартак» располагается на третьей позиции, имея в своев активе 54 очка.