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Фернандеш рассказал о требованиях тен Хага к игрокам «Манчестер Юнайтед»

По словам футболиста, тренер изменил менталитет всей команды.
02 июня 2023 23:08
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о работе главного тренера команды Эрика тен Хага. В частности, он заявил, что наставник изменил многое, в том числе менталитет «красных дьяволов».

«Он очень требователен. Хочет побеждать, выиграть всё. Он не скрывает этого, регулярно показывает это, доносит это до игроков. Ты должен быть на самом высоком уровне, чтобы играть с ним, чтобы быть частью клуба. Эрик потребовал, чтобы все поняли, что мы в большом клубе и должны заслужить право быть здесь. Он изменил менталитет каждого, чтобы никто не расслаблялся и не думал, что его место здесь гарантировано», – приводит слова Фернандеша Sky Sports.

В минувшем сезоне АПЛ «МЮ» занял 4-е место и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Кроме того, команда дошла до полуфинала Лиги Европы и вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Сити».

источник: «Советский спорт»
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