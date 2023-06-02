Шишкин уверен, что «Крыльям Советов» будет очень тяжело в матче со «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился мнением о предстоящем матче команд в 30-м туре чемпионата России.

«Наверное, никто не ожидал, что команда докатится до такого и будет на грани «стыков», и им будет в этом туре очень тяжело. «Спартаку» терять нечего, команда будет играть только на победу», - приводит слова бывшего футболиста «РБ Спорт».

Стоит добавить, что перед заключительном туров в чемпионате России «Спартак» располагается на третьей позиции, имея в своем активе 54 очка, «КС» с 29 очками находятся на 13-й строчке.

Встреча между командами состоится 3 июня в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.