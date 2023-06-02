Кавазашвили: болельщики красно-белых должны радоваться, что я легенда и «Зенита», и «Спартака»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили разочарован поведением болельщиков «Спартака», которые не хотят признавать его легендой «Зенита».

Напомним, что голкипер выступал за клуб из Санкт-Петербурга в 1960 году, а за московский - с 1969-й по 1971-й.

«Журналисты из Санкт-Петербурга попросили моё добро, чтобы болельщики этого клуба присвоили мне статус легенды команды. Я дал согласие, а когда фанаты «Спартака» об этом узнали, задались вопросом: «Анзор, ты же спартаковец». Извините меня, легендой не я себя назвал, этого хотели они. Красно-белые болельщики должны радоваться, что их ветеран — бронзовый призёр чемпионата мира в Англии, легенда «Зенита» и «Спартака», лучший вратарь современности в Грузии», — цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

Отметим, что вратарь принимал участие в двух чемпионатах мира. На турнире 1966 года в Англии Кавазашвили стал бронзовым призером.