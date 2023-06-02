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«Фиорентина» обыграла «Сассуоло» и завершила сезон на восьмом месте в Серии А

«Фиалки» довольствовались местом в середине таблицы.
02 июня 2023 23:35
автор: Александр Шульгин

В первом матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде нанесла поражение «Сассуоло».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Артур Кабрал, Риккардо Сапонара и Николас Гонсалес.

Хозяева ответили точным ударом в исполнении Доменико Берарди, реализовавшего пенальти.

Таким образом, «Фиорентина» набрала 56 очков и завершила сезон на восьмой позиции в турнирной таблице.

«Сассуоло» с 45 очками расположился на 13-й строчке, однако его оттуда может сместить «Эмполи» в случае победы над «Лацио».

Серия А
38-й тур
«Сассуоло» - «Фиорентина» (Флоренция) - 1:3 (0:0)
Голы: Берарди, 70 (с пенальти) - Кабрал, 47; Сапонара, 79; Гонсалес, 83.

источник: «Советский спорт»
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