«Фиорентина» обыграла «Сассуоло» и завершила сезон на восьмом месте в Серии А

В первом матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде нанесла поражение «Сассуоло».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Артур Кабрал, Риккардо Сапонара и Николас Гонсалес.

Хозяева ответили точным ударом в исполнении Доменико Берарди, реализовавшего пенальти.

Таким образом, «Фиорентина» набрала 56 очков и завершила сезон на восьмой позиции в турнирной таблице.

«Сассуоло» с 45 очками расположился на 13-й строчке, однако его оттуда может сместить «Эмполи» в случае победы над «Лацио».

Серия А

38-й тур

«Сассуоло» - «Фиорентина» (Флоренция) - 1:3 (0:0)

Голы: Берарди, 70 (с пенальти) - Кабрал, 47; Сапонара, 79; Гонсалес, 83.