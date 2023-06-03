Матч претендента на выход в Лигу 1 во Франции был прерван из-за нападения на футболиста

Матч Лиги 2, второго дивизиона французского футбола, между «Бордо» и «Родезом» был прерван в середине первого тайма из-за нападения болельщика на футболиста.

Во время празднования гола футболистами «Родеза» на поле выбежал болельщик и толкнул автора гола в ворота «Бордо» Люка Буаде. Судья решил не возобновлять матч после инцидента.

Из-за этого вопрос второй путевки в Лигу 1 остается открытым. В заключительном туре, Мец, занимающий второе место победил дома «Бастию» 3:2 и набрал 72 очка. У «Бордо» на три очка меньше, но инцидент в матче жирондинцев будет рассмотрен в понедельник Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Президент «Бордо» Жерар Лопес уже заявил, что настаивает на переигровке матча.