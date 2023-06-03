Болельщики «Гавра» сорвали концовку матча за выход в Лигу 1

Футболисты «Гавра» обыграли «Дижон» в 38-м туре Лиги 2 и вышли в высший дивизион чемпионата Франции. Встреча на домашнем стадионе Гавра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче на счету Жозуэ Казимира, который отличился на 11-й минуте. «Гавр» набрал 75 очков, стал победителем Лиги 2 и впервые с 2009 года сыграет в Лиге 1.

За 15 секунд до окончания компенсированного времени болельщики «Гавра» прорвались на поле и стали праздновать чемпионство, сорвав концовку встречи. Судья вынужден был досрочно завершить матч.

Инцидент также будет рассмотрен на заседании Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), ожидается, что клуб заплатит денежный штраф.