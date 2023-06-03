СМИ: «Динамо» ведет переговоры с очередным сербским специалистом

Московское «Динамо» ведет переговоры с сербским специалистом Вуком Рашовичем.

По информации «РБ Спорт», именно он является на данный момент главным кандидатом на пост наставника команды.

На данный момент серб возглавляет «Аль-Фейху» из Саудовской Аравии. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Напомним, что в начале 2000-х годов Рашович выступал за самарские «Крылья Советов».

В мае динамовцы расстались со Славишей Йокановичем, при котором команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице и вылетела из Кубка России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Николич отказался от предложения бело-голубых, однако в пресе тут же всплыла кандидатура Леонида Слуцкого.