ЦСКА – «Ростов»: Карпин может испортить праздник армейскому клубу. Анонс последнего матча сезона РПЛ

Сегодня, 3 июня, ЦСКА примет «Ростов» в заключительном, 30-м туре чемпионата России.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 мск, а главным арбитром выступит Павел Кукуян из Сочи.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч Премьер» или на его официальном сайте.

Напомним, в этом сезоне чемпионство досрочно выиграл «Зенит», а на второе место претендуют сразу три команды: ЦСКА, «Ростов» и «Спартак». При этом армейцы имеют преимущество в виде одного очка и в случае сегодняшней победы завоюют серебряные медали.