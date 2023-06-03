Даниил Куликов: Дзюба помог сплотить «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мнением о нападающем железнодорожников «Артеме Дзюбе.

«Какое впечатление от знакомства с Артёмом Дзюбой? Да мы и раньше были немного знакомы. Не лично, но по-футбольному. Виделись, пересекались. Он нам этой весной здорово помог. И в моральном плане, и в спортивном. Помог сплотить команду, а на поле здорово выступил — много забил, отдал передач, цеплялся за мячи», - приводят слова Куликова «Известия».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в качестве свободного агента зимой этого года. В мае команда объявила о продлении соглашения с 34-летним нападающим. Новое соглашение рассчитано на год, но может быть продлено еще на один сезон. В 2023 году Дзюба провел десять матчей в РПЛ, став автором восьми мячей и пяти результативных передач.