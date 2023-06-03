«Рома» не заинтересована в покупке полузащитника «Зенита» Вендела

Итальянская «Рома» не заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

«У нас нет информации о том, что «Рома» заинтересована в приобретении Вендела», - заявил источник, близкий к клубу.

Ранее в итальянской прессе появилось сообщение о возможном переходе Вендела в «Рому». При этом в команде игрока опровергли данную информацию.

В сезоне-2022/23 25-летний бразилец забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.