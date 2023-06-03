«СКА-Хабаровск» забил тульскому «Арсеналу» шесть безответных мячей в последнем матче сезона

Футболисты «СКА-Хабаровска» разгромили тульский «Арсенал» в своем заключительном матче сезона в Первой лиге. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей хет-трик на счету Саида Алиева, отличившегося на 38-й, 45-й и 62-й минуте матча, по голу также забили Александр Иваньков (9), Василий Алейников (71), Илья Петров (81).

«Арсенал» с 41 очком завершил турнир на 13-м месте, у «СКА-Хабаровска» 44 очка, однако итоговая позиция команды определится после окончания других матчей тура.