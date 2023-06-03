Газзаев о матче ЦСКА - «Ростов»: команда Карпина - очень серьезный соперник

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России, в котором армейцы примут «Ростов».

«Ожидания от матча самые наилучшие! Конечно, я буду болеть за ЦСКА. Очень бы хотелось, чтобы команда стала серебряным призером. Но соперник очень серьезный. Если «Ростов» победит, то может занять второе место. Матч будет очень интересным и боевым, потому что разыгрываются медали национального чемпионата. Будем надеяться, что будет игра, а все болельщики получат удовольствие не только от матча, но и от результата», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, перед заключительным туром ЦСКА занимает второе место. На одно очко от армейцев отстает московский «Спартак», а на два - «Ростов».

Красно-белые, в свою очередь, сыграют в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Все матчи начнутся одновременно, в 17.00 по московскому времени.