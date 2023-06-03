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Малком: Дзюба — отличный футболист, но «Зенит» стал чемпионом и без него

Артем покинул клуб из Санкт-Петербурга
03 июня 2023 10:53
автор: Александр Кожевников

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком высказался о бывшем форварде команды Артеме Дзюбе.

«Как на мою игру повлиял уход Дзюбы? Дзюба — отличный футболист. С ним «Зенит» завоевал множество наград, он забил очень много голов за «Зенит». И его уход, не думаю, что каким-то образом отразился: «Зенит» становился чемпионом с ним, «Зенит» стал чемпионом и без него. Поэтому не знаю, не вижу в его уходе какой-либо причины. Повторюсь, начал ощущать себя совершенно по-другому, в куда более хорошей и классной форме ещё в прошлом сезоне, когда Дзюба играл вместе с нами. Поэтому в этом сезоне просто раскрылся ещё лучше мой потенциал, и я радуюсь тому, что сумел продемонстрировать в этом году», - приводит слова Малкома «Фонтанка».

Дзюба покинул санкт-петербургский клуб летом 2022 года.

Зимой этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в качестве свободного агента. В мае команда объявила о продлении соглашения с 34-летним нападающим. Новое соглашение рассчитано на год, но может быть продлено еще на один сезон. В 2023 году Дзюба провел десять матчей в РПЛ, став автором восьми мячей и пяти результативных передач.

источник: «Фонтанка»
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