Полузащитник Михайлов перешел из «Зенита» в «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, ранее арендованный «Пари НН», подписал полноценный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на четыре года.

«Рад играть за «Пари НН». В Нижнем Новгороде я получил хороший шанс проявить себя в РПЛ, получить игровую практику и опыт», - цитирует Михайлова пресс-служба команды.

Михайлов отметил, что верит в сохранение командой прописки в российской премьер-лиге.

В текущем сезоне Михайлов провел за «Пари НН» 26 матчей, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.

Перед заключительным туром нижегородская команда с 27 очками занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. Последний матч сезона команда проведет на своем поле с «Химками».