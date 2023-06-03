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У игрока, которого толкнул болельщик в матче «Бордо» - «Родез», диагностировано сотрясение мозга

После инцидента матч был остановлен судьей.
03 июня 2023 12:00
автор: Александр Евграфов

У хавбека «Родеза» Люк Буаде диагностировано сотрясение мозга после падения в результате нападения болельщика в матче 38-го тура с «Бордо».

В середине первого тайма Буаде забил гол в ворота «Бордо» и побежал праздновать его. В это время к нему прорвался болельщик и толкнул его. Футболист упал на газон, а после его унесли с поля на носилках. После инцидента судья решил не возобновлять матч.

Медицинское обследование спортсмена показало сотрясение мозга.

Из-за досрочной остановки матча вопрос второй путевки в Лигу 1 остается открытым. В заключительном туре, «Мец», занимающий второе место победил дома «Бастию» 3:2 и набрал 72 очка. У «Бордо» на три очка меньше, но инцидент в матче жирондинцев будет рассмотрен в понедельник Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Президент «Бордо» Жерар Лопес уже заявил, что настаивает на переигровке матча.

Ранее путевку в Лигу 1 завоевал «Гавр», вернувшийся в высший дивизион французского футбола спустя 14 лет.

источник: «Советский спорт»
У игрока, которого толкнул болельщик в матче «Бордо» - «Родез», диагностировано сотрясение мозга
После инцидента матч был остановлен судьей.
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