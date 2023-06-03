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«Реал» обратился в госкомиссию из-за расистских оскорблений Винисиуса

Инцидент произошел в конце мая.
03 июня 2023 14:16
автор: Александр Поволоцкий

«Реал» обратился в государственную комиссию по борьбе с расизмом в спорте.

Напомним, что во время гостевого матча мадридской команды с «Валенсией», болельщики хозяев высказывали расистские оскорбляли в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Это не первый случай, когда мистер Тебас напал на вышеупомянутого игрока после того, как тот стал жертвой расистских оскорблений, оправдывая себя тем фактом, что Ла Лига подала различные жалобы из-за подобных инцидентов, но на самом деле он публично оскорбляет Винисиуса, выставляя его виновником в глазах общественности», — приводит текст письма Marca.

Добавим, что Винисиус был готов покинуть чемпионат Испании.

источник: Marca
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