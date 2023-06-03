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Первым новичком «Реала» в трансферное окно станет защитник «Райо Вальекано»

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 10 млн евро.
03 июня 2023 14:31
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно имя первого новичка «Реала» в летнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба им станет защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия. «Реал» активировал опцию выкупа 23-летнего футболиста и заплатит за него пять миллионов евро.

«Да, это правда, Фран Гарсия будет нашим первым новичком, - приводит пресс-служба «сливочных» слова главного тренера Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Гарсия провел 32 игры, в которых забил два мяча и отдал три голевых передачи.

источник: ФК «Реал»
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