Первым новичком «Реала» в трансферное окно станет защитник «Райо Вальекано»

Стало известно имя первого новичка «Реала» в летнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба им станет защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия. «Реал» активировал опцию выкупа 23-летнего футболиста и заплатит за него пять миллионов евро.

«Да, это правда, Фран Гарсия будет нашим первым новичком, - приводит пресс-служба «сливочных» слова главного тренера Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Гарсия провел 32 игры, в которых забил два мяча и отдал три голевых передачи.