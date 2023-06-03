Главный тренер «Реала» Анчелотти рассказал о будущем Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что нападающий мадридцев Карим Бензема останется в команде на следующий сезон.

«Я согласен с Каримом, что интернет – это не реальность. У Бензема контракт еще на год, и нет сомнений, что все так и останется», - цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее и Бензема, выступающий за королевский клуб с 2009 года, подтвердил, что намерен остаться в «Реале» до конца контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

В завершающемся сезоне 35-летний футболист сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.