«Реал» официально объявил об уходе Асенсио

«Реал» объявил об уходе из команды форварда Марко Асенсио.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с «ПСЖ». В услугах Марко были также заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

«Реал» хотел бы выразить свою благодарность Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал цвета нашей команды. Он пришёл в «Реал», когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба в одном из самых успешных периодов команды», — говорится в сообщении на сайте «Реала».

Добавим, что в «Пари-Сен-Жермен» рассчитывает зарабатывать 8 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Асенсио провел 30 матчей в чемпионате Испании. Он забил девять голов и отдал шесть результативных передач.