Четверо игроков российской Премьер-лиги вызваны в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков вызвал в состав сборной Армении четверых игроков из российской Премьер-лиги, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.

В состав сборной вызваны Георгий Арутюнян, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив») и Хорен Байрамян («Ростов»).

Спортсмены с 8 по 14 июня проведут тренировочный сбор в Ереване, а 16 июня команда отправится в Кардифф, где сыграет со сборной Уэльса. 19 июня армянская сборная примет на своем поле сборную Латвии.

Добавим, что сборная Армении в отборочном турнире играет также с командами Турции и Хорватии.