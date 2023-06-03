Агент Дркушича подтвердил переговоры с московским «Динамо»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал слухи о переходе своего клиента в московское «Динамо».

По словам менеджера, он действительно контактировал с руководством бело-голубых, однако, переговоры состоялись в зимнее трансферное окно.

«Но сейчас я ничего не знаю об интересе со стороны этого клуба. Никто из «Динамо» не связывался ни со мной, ни с моим партнером», – добавил агент, чьи слова приводит Sport24.ru.

Дркушичу 23 года. За «Сочи» он играет с января 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ словенский футболист провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.