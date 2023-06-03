Руководство «ПСЖ» еще не приняло решения об увольнении Галтье

Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» еще не приняло решения об увольнении Кристофа Галтье, сообщает Le Parisien.

По данным источника, Галтье не получал официального уведомления об увольнении, а президент клуба Нассер Аль-Хелаифи намерен встретиться со специалистом после игры 38-го тура с «Клермоном», который состоится 3 июня.

Ранее сообщалось, что Галтье покинет пост главного тренера «ПСЖ» после домашнего матча с «Клермоном». Также после окончания сезона ожидается объявление об уходе из «ПСЖ» Лионеля Месси.

Гальтье возглавил «ПСЖ» перед началом нынешнего сезона. Его соглашение было рассчитано на два года. Под руководством Галтье парижане завоевали 11-й в своей истории титул чемпионов Франции.