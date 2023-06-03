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«У ЦСКА очень серьезный соперник в борьбе за медали». Газзаев - о матче армейцев с «Ростовом»

Сегодня завершится сезон чемпионата России.
03 июня 2023 15:16
автор: Александр Поволоцкий

Экc-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от домашнего матча армейцев с «Ростовом» в рамках 30-го тура чемпионата РПЛ.

Напомним, что встреча состоится сегодня на «ВЭБ Арене» в столице и начнется в 17:00.

«Конечно, я буду болеть за ЦСКА. Очень бы хотелось, чтобы команда стала серебряным призером. Но соперник очень серьезный. Если «Ростов» победит, то может занять второе место, стать серебряным призером чемпионата России. Матч будет очень интересным и боевым, потому что разыгрываются медали национального чемпионата», — циитрует Газзаева «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на четвертой строчке, отставая от армейцев на два очка.

источник: Чемпионат.com
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