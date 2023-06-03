«Он важен для нас и как человек в раздевалке». Чалов - о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался относительно возможного возвращения в клуб защитника Марио Фернандеса.

Напомним, что в апреле 32-летний футболист покинул расположение «Интернасьонала», за который выступал на правах аренды.

«Я очень хотел бы, чтобы Марио вернулся в ЦСКА. Мы всегда его ждём. Марио — футболист высочайшего класса. Марио важен для нас и как человек в раздевалке», - цитирует Чалова Sport24.

Добавим, что в составе ЦСКА Фернандес трижды становился победителем чемпионата России.