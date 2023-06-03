«Уфа» проиграла «Кубани» и вылетела во Вторую лигу

На стадионе «Нефтяник» завершился матч 34-го тура Первой лиги, в котором «Уфа» принимала «Кубань». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Единственный гол хозяев на счету Александра Сандрачука. Он забил мяч на 58-й минуте. В составе «Кубани» отличились Нури Абдоков (45+5, с пенальти) и Илья Мосейчук (61).

Таким образом, «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка и по спортивному принципу вылетела во Вторую лигу. «Кубань» (37) расположилась на 14-й строчке и сохранила прописку в ФНЛ.

Добавим, что формирование команд-участниц Первой и Второй лиг на следующий сезон состоится позднее.