ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 30-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 3 июня, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Павел Кукуян.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

В данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» идет четвертым с 53 очками.

Добавим, что в параллельной игре «Спартак», располагающийся на третьей строчке (54 очка), на выезде встретится с «Крыльями Советов».