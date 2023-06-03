Зобнин, Промес и Зиньковский выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы на матч заключительного, 30-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Отметим, что по итогам встречи может определиться обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионата России.

«Крылья Советов»: Фролов, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Гарре, Шитов.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Промес.

«Спартак» ведет борьбу за серебряные медали чемпионата России. Красно-белые с 54 очками занимают третье место в турнирной таблице и отстают на одно очко от ЦСКА, который сыграет с «Ростовом», расположившемся на четвертом месте (53 очка).

«Крылья Советов» борются за непопадание в зону стыковых матчей. Самарцы набрали 29 очков и занимают 13-е место в чемпионате.

Встреча в Самаре начнется в 17:00 мск.