Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Торпедо» в заключительном туре РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Торпедо» на матч заключительного, 30-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Роганович, Юзепчук, Усанов, Орехов, Енин, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.

В данный момент команда Михаила Галактионова занимает девятое место в РПЛ, набрав 42 очка. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, добыв13 очков. К слову, следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге.