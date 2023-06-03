«Зенит» – «Факел»: Мостовой и Сергеев выйдут на поле с первых минут

Сегодня, 3 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Факелом». Тренерские штабы опубликовали стартовые составы своих команд на предстоящую встречу.

Отметим, что игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и стартует в 17:00 мск. Главным арбитром станет Артем Чистяков.

«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Круговой, Алип, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Мантуан, Сергеев.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Марков, Алпаев.

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В данный момент у подопечных Сергея Семах 67 набранных очков в 29 матчах. «Факел» располагается на 12-м месте, имея в своем активе 30 очков.

В случае поражения в сегодняшней игре воронежский клуб может опуститься в зоны стыков, если в параллельном матче «Крылья Советов» на своем поле обыграют «Спартак».