«Алания» победила махачкалинское «Динамо» в заключительном матче Первой лиги

Футболисты владикавказской «Алании» завершили сезон Первой лиги победой над махачкалинским «Динамо». Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей отличились Николай Гиоргобиани (67-я минута) и Батраз Гурциев (71), у гостей гол на счету Идара Шумахова (41).

«Алания» набрала 62 очка и заняла третье место в Первой лиге, однако команда не сможет принять участие в стыковых матчах за право выступить в российской премьер-лиги. «Алания» не получила лицензию РФС из-за проблем с домашним стадионом.

Ранее сообщалось, что болельщики «Алании» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос лицензирования клуба.

Махачкалинское «Динамо» с 46 очками заняло шестое место в турнирной таблице Первой лиги.