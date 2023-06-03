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«Алания» победила махачкалинское «Динамо» в заключительном матче Первой лиги

Команда стала третьей в чемпионате, но не сможет принять участие в стыковых матчах.
03 июня 2023 16:06
автор: Александр Евграфов

Футболисты владикавказской «Алании» завершили сезон Первой лиги победой над махачкалинским «Динамо». Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей отличились Николай Гиоргобиани (67-я минута) и Батраз Гурциев (71), у гостей гол на счету Идара Шумахова (41).

«Алания» набрала 62 очка и заняла третье место в Первой лиге, однако команда не сможет принять участие в стыковых матчах за право выступить в российской премьер-лиги. «Алания» не получила лицензию РФС из-за проблем с домашним стадионом.

Ранее сообщалось, что болельщики «Алании» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос лицензирования клуба.

Махачкалинское «Динамо» с 46 очками заняло шестое место в турнирной таблице Первой лиги.

источник: «Советский спорт»
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