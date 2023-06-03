Холанд и Рэшфорд – в стартовых составах «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка Англии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Кубка Англии.

Отметим, что игра между командами пройдет сегодня, 3 мая, на стадионе «Уэмбли». Начало – в 17:00 мск. Предстоящую встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

«Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Стоунз, Диаш, Аканджи, Родриго, де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рэшфорд.

Добавим, что в своей истории «Юнайтед» 12 раз завоевывал трофей Кубка Англии. Что касается «Сити», то «горожане» шесть раз выигрывали данный титул.