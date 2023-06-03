«Балтика» завершила сезон в Первой лиге волевой победой над «Велесом»

Футболисты калининградской «Балтики» победили «Велес» в матче заключительного тура Первой лиги. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет открыли гости, на 22-й минуте отличился Геворк Саркисян. Затем хозяева поля отыгрались и добились волевой победы благодаря точным ударам Данила Кленкина (48-я минута) и Сергея Пряхина (72).

По итогам сезона «Балтика» заняла второе место, набрав 67 очков и завоевав путевку в Российскую премьер-лигу спустя 25 лет.

«Велес» с 33 очками занял 15-е место и покинет Первую лигу. Следующий сезон команда проведет в третьем по силе дивизионе российского футбола.