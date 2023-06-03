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«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Сити» Гюндогана

В составе «горожан» футболист провел семь сезонов
03 июня 2023 16:40
автор: Александр Поволоцкий

«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский клуб не сомневается в успехе при подписании 32-летнего футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гюндоган согласован контракт с «Барселоной».

Отмечается, что сам Илкай примет решение о дальнейшем развитии карьеры после 10 июня. В этот день состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Интером».

В этом году у немца истекает контракт с »горожанами».

источник: Corriere dello Sport
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