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Агент Малкома и Клаудиньо рассказал об интересе команд из Европы к игрокам

Бразильцы могут покинуть Россию.
03 июня 2023 16:34
автор: Александр Кожевников

Луис Гарсия, агент, представляющий интересы бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, сообщил об интересе к футболистам из топ-5 европейских лиг.

«К Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес из команд топ-5 чемпионатов. Ко мне обращаются, интересуются. В клуб не обращаются. Только если я не знаю об этих контактах с «Зенитом», - приводит слова Гарсии «Спорт-Экспресс».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо - с августа 2021 года. В нынешнем сезоне Малком стал автором 26 голов и девять раз ассистировал партнерам, Клаудиньо забил 5 голов и отдал 12 результативных передач в 30 играх

источник: «Спорт-Экспресс»
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