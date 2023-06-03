Лионель Месси объявил о своем уходе из «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сообщил о своем уходе из французского клуба.

«Я был счастлив быть игроком «ПСЖ». Мне нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами. Я хотел бы поблагодарить клуб за этот удивительный опыт в Париже», - приводит слова Месси инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на ESPN.

Ранее наставник парижан Кристоф Галтье заявил, что 35-летний футболист уходит из команды. В «ПСЖ» эти слова опровергли.

Среди вариантов продолжения карьеры рассматривается переход в саудовский «Аль-Хиляль», американский «Интер Майами» или испанскую «Барселону».