ESPN удалил пост, посвященный прощанию Месси с «ПСЖ»  

Аргентинская версия телевизионного канала ESPN в своих соцсетях удалила публикацию, в котором форвард «ПСЖ» Лионель Месси объявил о своем уходе из парижской команды.

Отметим, что в опубликованном посту 35-летний нападающий попрощался со своим нынешним клубом и выразил слова благодарности красно-синим за принятия аргентинца в свой стан.

После публикации множество спортивных изданий стали цитировать новость об уходе чемпиона мира из команды Кристофа Галтье.

Напомним, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за клуб Лиги 1 он провел 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.