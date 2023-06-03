«Спартак» проиграл «Крыльям Советов», но сохранил третью позицию в РПЛ

В Самаре завершился матч 30-го тура чемпионата России по футболу, в котором местные «Крылья Советов» принимали московский «Спартак».

Встреча завершилась с минимальной победой самарцев – 1:0. Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте – отличился полузащитник самарцев Бенхамин Гарре.

На 65-й минуте встречи «Спартак» заработал пенальти после нарушения со стороны Гарре. К точке подошел Квинси Промес и не смог переиграть голкипера Евгения Фролова.

Московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Крылья Советов» смогли сохранить прописку в РПЛ - команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице, отправив в зону стыковых матчей «Факел» и «Пари НН».

Чемпионат России

30-й тур

«Крылья Советов» – «Спартак» – 1:0 (0:0)

Гол: Гарре, 55.

Незабитый пенальти: Промес, 66.