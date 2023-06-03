Стали известны пары стыковых матчей за право сыграть в РПЛ-2023/2024

Стали известны пары стыковых матчей за право сыграть в российской премьер-лиги-2023/2024.
По итогам завершившегося сезона РПЛ «Пари Нижний Новгород» и «Факел» заняли 13-е и 14-е места.
Стыковые пары выглядят следующим образом:
«Родина» (пятое место в ФНЛ) — «Пари Нижний Новгород» (13-е место в РПЛ)
«Енисей» (четвёртое место в ФНЛ) — «Факел» (14-е место в РПЛ)
Первые игры состоятся 6 июня, ответные – 9 июня. В первых матчах хозяевами будут клубы ФНЛ.
«Алания», занявшая третье место в ФНЛ, не примет участие в стыковых матчах.
источник: «Советский спорт»