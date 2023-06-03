Гол Егорычева принес «Уралу» минимальную победу над «Сочи»

Матч 30-го тура чемпионата России «Урал» – «Сочи» завершился минимальной победой екатеринбургского клуба со счетом 1:0.
Единственный гол в прошедшей встрече был забит на 89-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал полузащитник хозяев Андрей Егорычев.
Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко завершили текущий сезон на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В свою очередь сочинцы финишировали десятыми (38 очков).
Чемпионат России
30-й тур
«Урал» – «Сочи» – 1:0 (0:0)
Голы: Егорычев, 89.
источник: «Советский спорт»