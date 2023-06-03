Гол Егорычева принес «Уралу» минимальную победу над «Сочи»

Матч 30-го тура чемпионата России «Урал» – «Сочи» завершился минимальной победой екатеринбургского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол в прошедшей встрече был забит на 89-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал полузащитник хозяев Андрей Егорычев.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко завершили текущий сезон на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В свою очередь сочинцы финишировали десятыми (38 очков).

Чемпионат России

30-й тур

«Урал» – «Сочи» – 1:0 (0:0)

Голы: Егорычев, 89.