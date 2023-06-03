«Пари НН» завершил сезон РПЛ победой над «Химками»

Футболисты «Пари Нижний Новгород» победили «Химки» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе команды Сергея Юрана отличились Дмитрий Стоцкий (34-я минута) и Кирилл Гоцук (83).

«Пари Нижний Новгород» набрал 30 очков и завершил сезон в РПЛ на 13-м месте. Команда Сергея Юрана примет участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ и сыграет с «Родиной».

«Химки» остались на 15-м месте с 18 очками. Команда досрочно лишилась шансов сохранить место в элитном дивизионе.

Российская премьер-лига. 30-й тур

«Пари НН» - «Химки» - 2:0 (1:0)

Голы: Стоцкий, 34; Гоцук, 83