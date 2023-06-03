«Эмоции в большей степени положительные». Акинфеев - о серебре в чемпионате РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги сезона в чемпионате РПЛ.

Напомним, что сегодня армейцы разгромили дома «Ростов» в заключительном туре и завоевали серебряные медали турнира.

«Эмоции в большей степени положительные, чем отрицательные, могли выжать максимум. Я не говорю, что первое место, из каких‑то матчей… Концовка удалась, весенняя часть была достаточно хорошая. Не проиграли бы «Спартаку», не подмазали бы себе игровой тонус», - цитирует Акинфеева Sport24.

Добавим, что 11 июня ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».