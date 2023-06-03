Итоговая турнирная таблица РПЛ: ЦСКА завоевал серебряные медали, «Пари НН» и «Факел» попали в стыки

Сегодня, 3 июня, завершился розыгрыш чемпионата России сезона-2022/23.

Отметим, что золотые медали РПЛ завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга, набравший 70 очков. На втором месте расположился ЦСКА, отставший от сине-бело-голубых на 12 очков. Тройку лучших замкнул «Спартак» – на счету команды Гильермо Абаскаля 54 набранных очка.

Напрямую элитный дивизион покинули «Химки», набравшие 18 очков в 30 матчах, и «Торпедо» (13 очков). В зоне стыковых матчей оказались «Пари НН», занявший 13-е место, а также «Факел», финишировавший 14-м. У обеих команд по 30 набранных очков.