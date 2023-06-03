Вадим Евсеев: по тому, как складывались другие матчи, «Факелу» оставалось только обыгрывать «Зенит»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев отреагировал на поражение команды от «Зенита» (0:1) в 30-м туре чемпионата России.

«По сегодняшней ситуации, как складывались другие игры, нам оставалось только обыгрывать «Зенит». Мы попытались, сыграли более организованно. Во втором тайме знали счет, пытались заменами усилить игру. Где-то освободили зоны, чем соперник и воспользовался. Мы понимали, что это чревато, но отступать было некуда. Мы хотели добиться положительного результата, но по ходу нам надо было выигрывать», — цитирует Евсеева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Факел» занял 14-е место в чемпионате, набрав 30 очков. Воронежский клуб сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ с «Енисеем».