ХК ЦСКА поздравил футбольных армейцев с серебряными медалями РПЛ

Хоккейный клуб ЦСКА поздравил своих футбольных коллег с завоеванием серебряных медалей чемпионата России по футболу.

«Поздравляем армейцев с серебряными медалями и ждем кубок», - написала пресс-служба хоккейного ЦСКА в своем Telegram-канале.

Напомним, в заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 4:1. По итогам сезона ЦСКА с 58 очками занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

Хоккейный ЦСКА ранее стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.