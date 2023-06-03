Семак повторил рекорд «Зенита» по количеству побед на посту главного тренера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак повторил рекорд санкт-петербургского клуба по количеству побед в качестве наставника команды.

В заключительном туре чемпионата России по футболу команда Семака одержала победу над воронежским «Факелом» со счетом 1:0. Таким образом, «Зенит» одержал 125 победу под руководством Семака, что позволило Сергею сравняться по этому показателю с Павлом Садыриным. при этом Семаку для достижения этой отметки потребовалось 208 игр, а Садырину - 262 встречи.

Напомним, «Зенит» по итогам сезона-2022/2023 завоевал чемпионский титул, оформив его за четыре тура до конца первенства.